В Индии создали 1000-сильный гиперкар

Индийская компания Mean Metal Motors выпустила гиперкар, который получил название Azani. Об этом 5 августа сообщает Motor1.

По данным издания, автомобиль получил электрическую установку мощностью 1000 л.с. От 0 до 100 км/час гиперкар разгоняется за 2,1 с. Запас хода у Azani составляет 523 км, а максимальная скорость — 322 км/час.

Автомобиль получил адаптивную подвеску, карбон-керамические тормоза, а также автопилот.

На данный момент компания Mean Metal Motors уже начала прием заказов на гиперкар Azani. Цены и тираж машины пока неизвестны.

18 мая сообщалось, что к концу 2024 года все автомобили компании Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках плана по снижению количества вредных выбросов.

Компания собирается вложить в новую программу €1,5 млрд. Часть средств будет направлена на разработку электрических и гибридных силовых агрегатов, а остальные деньги потратят на создание легких материалов, которые будут использованы в конструкции кузова.