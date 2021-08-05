Ученые назвали обезболивающие причиной смерти Булгакова и Лондона

Употребление противопоказанных при болезнях почек опиоидных обезболивающих привело к смерти писателей Михаила Булгакова и Джека Лондона — к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщил 5 августа один из ее участников Глеб Зильберштейн.

По словам Зильберштейна, который сотрудничает с профессором из Миланского политехнического университета Пьером Джорджио Ригетти, его группа использует уникальный метод биохимического анализа по технологии EVA technology для выявления веществ, которые находились в организме известных личностей, подтверждая таким образом документально их медицинские диагнозы.

Он уточнил, что к исследователям обратился профессор Ричард Рокко из Калифорнии с предложением проверить наличие протеиновых биомаркеров почечной недостаточности в последних вещах Джек Лондона. «Идея Рокко заключалась в том, чтобы проверить, могли ли Джек Лондон и Михаил Булгаков, также страдавший почечной недостаточностью, умереть из-за приема опиоидных обезболивающих, которые разрушительно действуют при этом заболевании. Оба писателя страдали почечной недостаточностью и оба употребляли опиоидные обезболивающие», — рассказал собеседник ТАСС.

При употреблении опиоидов деградация функций почек протекает ускоренно, о чем было неизвестно медицине в начале ХХ века.

Ученые подвергли биохимическому анализу личные вещи Лондона из Государственного исторического парка Джека Лондона в Глен-Эллен, штат Калифорния, в частности кожаную аптечку, в которой писатель хранил препараты, и установили, что он регулярно вводил себе морфин в качестве обезболивающего. Выяснилось, что писатель страдал от сахарного диабета, и это заключения окончательно опровергают достаточно распространенную версию о самоубийстве американского писателя.

«Результаты свидетельствуют о том, что Джек Лондон злоупотреблял наркотиками, но умер, не покончив с собой, а из-за последствий сахарного диабета и разрушительного действия опиоидов на больные почки», — заявил ученый.

Диагноз же Булгакову, также употреблявшему морфин, исследователи подтвердили ранее, проанализировав его рукописи, на которых сохранились биомаркеры.

Джек Лондон (Джон Гриффит Чейни) умер 22 ноября 1916 года на 41-м году жизни. В свидетельстве о смерти указывалось, что смерть наступила из-за почечной недостаточности, однако существовала версия и о передозировке морфином, который ему назначили в качестве болеутоляющего средства.

Булгаков умер 10 марта 1940 года. Врачи ставили ему диагноз «гипертонический нефросклероз» (болезнь почек). Для снятия болевых симптомов он принимал морфий, его следы были найдены на страницах рукописи романа «Мастер и Маргарита» спустя три четверти века после смерти автора, говорилось в исследовании Зильберштейна, Ригетти и его коллег, использующих в своих исследованиях собственный метод биохимического анализа.

Ранее, в феврале, Пьер Джорджио Ригетти и его коллеги заявили о разгадке «кода да Винчи». Ученые отметили на полотнах мастера особое расположение элементов, характерное для Ренессанса.