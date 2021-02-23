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Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»

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Профессор Политехнического университета в Милане Пьер Джорджио Ригетти во главе международной группы ученых раскрыл еще одну загадку творческого стиля Леонардо да Винчи (1452–1519) и его художественной школы. Итоги работы опубликованы в научном издании Digital Archeology and Cultural Heritage.

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Как рассказал один из участников проекта Глеб Зильберштейн, работающий в Израиле, в основе изображений Мадонны с младенцем Иисусом лежит расположение элементов по кругу, которое пришла в Европу из арабской и персидской традиции. Это радиальное расположение стало характерно как для Ренессанса, так и для работ самого да Винчи.

Эта так называемая «печать да Винчи» стала своего рода трафаретом для произведений его школы, то есть своего рода «кодом да Винчи», рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее ученые из группы Зильберштейна раскрыли химический состав красок, которыми пользовался да Винчи.

В ноябре 2020 года австрийские и итальянские ученые, изучая микробиоту на семи набросках Леонардо да Винчи, неожиданно обнаружили бактерии и человеческую ДНК. Специалисты предположили, что часть микроорганизмов — это результат взаимодействия с рисунками реставраторов, а часть была занесена через мух и их экскременты.

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