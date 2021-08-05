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10 млн человек посетили «Москвариум» за 6 лет его работы

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С момента открытия в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ побывали 10 млн горожан и гостей столицы. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 млн человек», — заявила Наталья Сергунина.

Она отметила, что в центре насчитывается около 600 видов рыб и прочих представителей морских и пресноводных экосистем. За время работы в «Москвариуме» родились более 2,4 тыс. водных обитателей.

В марте 2021 года в центре открылась новая мультимедийная экспозиция «Океан юрского периода», где посетители могут познакомиться с существами, населявшими океан десятки и сотни миллионов лет назад, узнать об их ареале и периоде обитания, поведении и других характерных чертах.

По словам Сергуниной, на базе «Москвариума» проводятся научные исследования. Например, вместе с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в центре изучают байкальскую нерпу.

«Москвариум» открылся 5 августа 2015 года. Центр площадью 53 тыс. кв. м является одним из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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