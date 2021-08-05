В ЦАО появилось 15 новых парковочных мест для резидентов

В июле в Центральном административном округе Москвы появилось 15 новых парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений. Об этом 5 августа рассказали в «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП).

Уточняется, что восемь мест расположены на Зоологической улице возле дома 3, а еще семь — в Кривоколенном переулке возле дома 10с1.

На местах для владельцев парковочных разрешений могут парковаться только обладатели парковочных разрешений. Такие разрешения есть у резидентов района и многодетных семей. Резидентом является собственник квартиры или наниматель по договору социального или служебного найма. Разрешение дает ему право бесплатно парковаться с 8:00 до 20:00 на всех улицах своего района. Также за плату в 3 тыс. рублей в год автовладелец может оставлять свою машину на районных парковках круглосуточно. Парковка для многодетных семей бесплатная по всему городу.

С полным списком парковочных мест только для местных жителей можно ознакомиться на сайте «Московский паркинг». Дополнительную информацию о резидентных разрешениях можно узнать на сайте parking.mos.ru или в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного. На данный момент в Москве таких мест уже почти 900, до конца года это число достигнет 1 тыс.

Как сообщалось 6 июля, право на бесплатную парковку в Москве имеют две категории граждан — многодетные семьи и резиденты районов. При этом более 100 тыс. многодетных семей могут парковаться по всему городу, тогда как резиденты (85 тыс.) — только в пределах своего района.

8 июля сообщалось, что на улицах Москвы появилось 159 новых парковочных мест, предусмотренных только для местных жителей. Места расположены на 11 улицах в Хамовниках, Сокольниках, Измайлово, Пресненском, Таганском, Мещанском и Донском районах.