СПБ Биржа планирует разместить свои депозитарные расписки на бирже NASDAQ

СПБ Биржа, бывшая Санкт-Петербургская, планирует этой осенью провести первое публичное размещение своих ценных бумаг в России и за рубежом, сообщает газета «Коммерсант». В нашей стране для IPO будет использована собственная торговая площадка. В США депозитарные расписки разместят на бирже NASDAQ, сообщает телеканал «Известия». Руководство СПБ Биржи оценивает ее стоимость в диапазоне $1,8–2,5 млрд. Разместить планируют 25% акций российской компании. Главным организатором IPO нашей финансовой группы выступит банк Goldman Sachs.

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