Политолог объяснил отказ ОБСЕ отправлять наблюдателей на выборы в ГД

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет весьма опосредованное отношение к организации, а отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму для него нецелесообразно с экономической точки зрения. Такое мнение в четверг, 5 августа, выразил политолог, директор Международного Института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.

«БДИПЧ ОБСЕ — некая контора, которая имеет отношение к ОБСЕ весьма опосредованное. Бюро зарегистрировано в Варшаве и прямо финансируется из США. Раньше его главной задачей являлась дискредитация выборов в третьих странах и на постсоветском пространстве», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Мартынов напомнил, что БДИПЧ сделало заявку на присутствие 400 наблюдателей на выборах в России, в то время как в среднем их число составляет 200–300.

По словам эксперта, направление наблюдателей «бюджетно и дорого» и на сегодняшний день эта практика уже превратилась в бизнес.

«У нас не резиновое пространство, им было предложено скромно поприсутствовать, они отказались, потому что для них это финансово нецелесообразно Чтобы заработать — им нужно 400 наблюдателей», — подчеркнул глава МИНГ.

По его мнению, никакой политической подоплеки в данном решении нет.

Накануне стало известно, что БДИПЧ ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.