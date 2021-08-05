В Совфеде объяснили отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы в ГД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не посылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«По всей видимости, когда они ситуацию проанализировали и поняли, что никаких реальных фактов ждать не приходится из России, они посчитали, что лучше сделать вот это вот «скандальное телодвижение» и отказаться приехать в Россию под надуманным предлогом»,— заметил Климов.

По словам сенатора, в ОБСЕ было несколько вариантов действий, один из которых заключался в том, чтобы отправить наблюдателей в Россию и «через этих наблюдателей получить какую-то информацию, которую могли использовать для дискредитации российских выборов», однако в итоге организация приняла решение отказаться от того, чтобы направлять наблюдателей.

Климов отметил также, что это было ожидаемо, так как, по его словам, еще весной комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ получила данные о проведении в США совещания, темой которого была «дискредитация выборов в России».

Днем ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило о своем намерении не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила это ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов заявил, что решение БДИПЧ является политизированным. Он также отметил, что отказ отправлять наблюдателей развяжет руки представителям бюро для критики избирательного процесса в РФ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.