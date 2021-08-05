Политолог оценил решение ОБСЕ не посылать наблюдателей на выборы в ГД

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19

Политолог в свою очередь выразил мнение, что данное решение БДИПЧ является политизированным.

«Оно [решение] вызвано исключительно стремлением очернить избирательный процесс в России. И похоже, что БДИПЧ ОБСЕ включилось в кампанию по дискредитации выборов, которая сейчас активно развивается на Западе, в которой участвуют самые разные политики, журналисты, общественные деятели»,— рассказал политолог.

Он также отметил, что отказ отправлять наблюдателей развяжет руки представителям бюро для критики избирательного процесса в РФ.

Ранее в этот день политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет, и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.