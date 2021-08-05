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Политика
Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму
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Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму

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Еще три российские партии поддержали инициативу «Единой России» о проведении безопасных выборов в Госдуму.

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Церемония подписания документа прошла в Центризбиркоме. К соглашению присоединились следующие политические силы — Партия пенсионеров, Партия роста и «Зеленая альтернатива».

По словам секретаря генсовета партии «ЕР» Андрея Турчака, приоритетом участников предвыборной гонки должна стать забота о здоровье россиян.

«Вне зависимости от наших с вами политических взглядов, мы договариваемся о том, что участники избирательной кампании должны думать прежде всего о здоровье и безопасности наших граждан. Здесь сегодня присутствуют ответственные политические силы, которые не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании», — заявил Турчак.

Соглашение предполагает уменьшение количества массовых мероприятий и перенос большей части из них в виртуальную среду.

Также в соответствии с документом все участники предвыборной кампании, в том числе кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Им рекомендовано пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.

27 июля соглашение подписали ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Новые люди».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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