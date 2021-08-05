Мероприятия «Пушкинской карты» должны будут пройти экспертизу Минкультуры

Граждане России от 14 до 22 лет с 1 сентября смогут получить «Пушкинскую карту» с 3 тыс. рублей на счету, которые можно будет потратить на билеты в театры, музеи и концертные залы. При этом выбирать можно будет только из одобренных Министерством культуры событий, выяснили «Известия». Их список опубликуют в середине августа.

Для участия в программе каждое учреждение должно подать заявку на конкретные спектакли, выставки и концерты, затем они пройдут рассмотрение экспертного совета ведомства. При этом чиновники рекомендуют делать акцент на классическое и патриотическое искусство.

Впервые о программе стало известно в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 30 июня. Позже стало известно, что на реализацию инициативы выделено 3,9 млрд рублей, а общее число культурных учреждений, которые будут участвовать в ней начиная с осени — более 800.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Искуственный выбор: куда можно будет сходить по «Пушкинской карте»