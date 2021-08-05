В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID с эффективностью 99,99%

В Китае разработали новую ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая с эффективностью 99,99% обеззараживает поверхности от коронавируса. Об этом в четверг, 5 августа, сообщается на портале Chinadaily.

Устройство успешно прошло испытания в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй и рекомендовано для процедур по обеззараживанию различных объектов. Разработка эффективнее обычных ртутных ламп, уверяют специалисты.

Еще одним превосходством нового прибора является его более высокий срок работы — до 50 тыс. часов. Кроме того, отмечают разработчики, устройство потребляет меньшее количество энергии. Новинка также показала высокую эффективность в отношении таких опасных бактерий, как золотистый стафилококк.

В конце июня стало известно, что ученые из США разработали защитную маску, позволяющую выявить в организме человека наличие коронавируса. Результаты диагностики маска предоставляет через полтора часа ношения. Показания можно настроить таким образом, чтобы скрыть их от глаз окружающих людей.

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