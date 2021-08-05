Стало известно об успешной комбинации «Спутника Лайт» с другими вакцинами

«Спутник Лайт» безопасен в сочетании с другими вакцинами, сообщает телеканал «Известия». В Аргентине проводятся тесты с AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Предварительное исследование включало разные комбинации. Во всех случаях отсутствовали серьtзные побочные эффекты. Испытания провели в провинции Буэнос-Айрес на 121 добровольце.

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