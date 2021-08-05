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Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»

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«Известиям» удалось узнать о результатах промежуточных испытаний второй зарегистрированной в РФ вакцины — «ЭпиВакКороны», разработанной специалистами центра «Вектор».

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Чтобы убедиться в эффективности и безопасности вакцины, руководство центра обратилось к независимой контрактной исследовательской организации — «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб). Контракт с компанией предполагал мониторинг, контроль качества, сбор и обработку данных «Многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного рандомизированного исследования переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII–IV фаза)».

Один доброволец выбыл из испытаний, и в промежуточный отчет вошли 2999 человек. Из них 2253 были привиты «ЭпиВакКороной», 746 получили плацебо.

К 42-му дню после вакцинации антитела IgG обнаружили у 79% привитых. В группе плацебо показатель составил 11,6% (то есть эти люди за время исследования встретились с коронавирусом). Эту разницу специалисты признали статистически значимой.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины», — объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

По ее словам, этот показатель не нужно путать с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность, уточнила она.

Также вакцинированных с антителами IgG разделили на три подгруппы по количеству антител. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 был выявлен у 15,3%, средний уровень антител от 3,5 до 9,99 зафиксировали у 21% участников, высокий от 10 и более обнаружили у 40,9% добровольцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Войти в контроль: обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»

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