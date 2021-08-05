Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле

В июле больше всего на рейтинги глав субъектов повлияли рост заболеваемости COVID-19 и ограничительные меры в регионах, реализация инфраструктурных проектов и развитие туристической отрасли, а также меры по преодолению последствий стихийных бедствий. Об этом говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий».

Уточняется, что в первую десятку рейтинга влиятельности губернаторов в прошлом месяце вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Тульской — Алексей Дюмин, руководитель Самарской области — Дмитрий Азаров, губернатор Санкт-Петербурга — Александр Беглов, а также главы Тюменской, Калининградской и Нижегородской областей Александр Моор, Антон Алиханов и Глеб Никитин.

Авторы исследования отмечают, что значимым трендом в июле 2021 года стало выстраивание нового баланса в регулировании региональной политики федерального центра. Наиболее резонансным из таких решений становится назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов.

В перспективе ближайших месяцев (возможно, уже после завершения парламентской кампании) стоит ожидать, что полномочия вице-премьеров по работе с регионами будут дополнительно конкретизированы, также возможно разделение сфер ответственности между ними и полпредами.

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Чтобы нековидно было: что повлияло на рейтинги губернаторов в июле