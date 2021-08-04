Умер режиссер Александр Аравин

Российский режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. Об этом в среду, 4 августа, сообщил Союз кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича», — добавили в организации.

О месте и времени похорон режиссера не сообщается.

Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1993 году. В качестве режиссера-постановщика он дебютировал в следующем году полнометражным фильмом «Письма в прошлую жизнь».

В качестве сценариста и режиссера Аравин создал около 30 работ в кино. Он является режиссером таких телесериалов, как «Каменное сердце», «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи» и др.