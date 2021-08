Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Гранд»

Режиссёр: Дмитрий Грибанов. В ролях: Александр Лыков, Екатерина Вилкова, Мила Сивацкая, Григорий Сиятвинда, Владислав Ветров, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина и другие

Проект, входящий в одну из самых популярных русских комедийных франшиз «Кухня». «Гранд» продолжает сюжетную линию «Отеля Элеон». Амбициозная и склонная к авантюрам студентка Ксения отправляется из Барнаула в Москву и устраивает портье в отель, где работает ее отец. Карьера в гостиничном бизнесе под угрозой. На пути к мечте девушку встретят бесконечные препятствия в лице управляющих отелем, эксцентричного директора и даже поваров ресторана.

С 9 августа на платформе more.tv

Фото: Yellow, Black & White Кадр из сериала «Гранд»

«Хищники»

Режиссер: Пьетро Кастеллитто. В ролях: Пьетро Кастеллитто, Массимо Пополицио, Анита Каприоли, Нандо Паоне и другие

Фильм принял участие в 53 фестивалях и завоевал 16 премий, среди которых приз Венецианского кинофестиваля-2020 в программе «Горизонты». Остросюжетная драматическая комедия для тех, кто любит дерзкий юмор в духе Квентина Тарантино. Судьбы двух римских семей пересекаются из-за нелепой случайности. Семья Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара из небогатого пригорода — дерзкие пролетарии и... неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются, и последствия будут неожиданными для всех.

В прокате с 5 августа

Фото: Direzione Generale per il Cinema Кадр из фильма «Хищники»

«На последнем дыхании»

Режиссер: Жан-Люк Годар. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, Даниэль Буланже, Жан-Пьер Мельвиль, Анри-Жан Уэ, Жан-Луи Ришар, Ришар Бальдуччи.

В повторный прокат входит очередная классика. На этот раз — культовый фильм Годара 1960 года. Представитель французской новой волны рассказал историю любви француза и американки. Она — студентка факультета журналистики. Он — авантюрист, промышляющий угоном автомобилей и — убивший полицейского. Изображение и звук фильма отреставрированы. Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

В прокате с 5 августа.

Фото: Global Look Press/FilmStills.net Кадр из фильма «На последнем дыхании»

«Плохой доктор»

Режиссеры: Дженнифер Моррисон, Ким Со Ён, Мэгги Кили В ролях: Джошуа Джексон, Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Анна-София Робб и другие.

Премьеру криминального триллера «Плохой доктор» в России покажут на ресурсах Viasat. Первый сезон сериала основан на истории нашумевшего дела Кристофера Данча, хирурга-социопата из Далласа по прозвищу Плохой доктор. Однажды пациенты харизматичного и успешного нейрохирурга начинают получать серьезные увечья, а кто-то из них даже умирает. Когда количество жертв больше невозможно игнорировать, прокурор и его коллеги начинают расследование, дабы остановить Данча.

В онлайн-кинотеатре ViP Play

Фото: Escape Artists Кадр из сериала «Плохой доктор»

Театр

«Служанки»

Режиссер: Роман Виктюк. В ролях: Дмитрий Бозин, Александр Солдаткин, Иван Никульча, Никита Беляков

Легендарной постановкой Романа Виктюка его театр завершает сезон — впервые без своего основателя. В основе пьесы Жана Жене лежат темы индивидуальной свободы, вступающей в конфликт с социумом и отвергающей его условности. Следуя рекомендациям драматурга, режиссер поставил спектакль, в котором все роли исполняют только мужчины.

5 августа, 19:00, Театр Романа Виктюка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Спектакль «Служанки» в театре Романа Виктюка

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»

Режиссер: Павел Хомский. В ролях: Валерий Анохин, Евгений Данчевский, Анастасия Макеева, Александр Голобородько, Валерий Сторожик, Ирина Климова и др..

Музыкальный спектакль по мотивам повести Стивенсона и мюзикла Уайлдхорна и Брикусса «Джекил и Хайд». Зрителей ждет столкновение «сливок» высшего общества и дна экзотического Сохо, тайные страсти аристократов и чистые помыслы маргиналов, иллюзии гения-одиночки и его жестокие злодеяния. Одним словом, экзотика, блеск и нищета ушедшей эпохи, а также постановочные цирковые номера и современные пиротехнические эффекты.

8 августа , 19:00, Театр имени Моссовета

Фото: Театр имени Моссовета Спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Петр Маркин, Лариса Долина, Дарья Авратинская, Александр Меитёлкин, Анастасия Захарова, Никита Лучихин, Екатерина Рябушинская и др.

Театр на Таганке открывает сезон золотомасочным мюзиклом «Суини Тодд». Специально для этой постановки зал трансформируется: зрители оказываются «внутри» спектакля и погружаются в атмосферу Лондона XIX века. Некогда успешный и счастливый брадобрей Бенджамин из-за зависти судьи оказывается на каторге. Сбежав из заключения, он меняет имя на Суини, открывает цирюльню и жаждет мести. Ну, а попутно убивает тех, кто заглядывает к нему.

10 августа, 19:00, Театр на Таганке

Фото: tagankateatr.ru

«Шахматы»

Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Александр Захаров, Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин, Анна Гученкова, Юлия Ива, Станислав Беляев, Алесандр Маракулин, Александр Матросов и др.

Мюзикл на песни ABBA, поставленный Евгением Писаревым — история о соперничестве шахматистов СССР и США на фоне противостояния двух сверхдержав. И, конечно, в этом поединке есть место любви и ненависти, преданности и предательству, жажде признания и страху одиночества. Композиторы Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус вместе с драматургом Тимом Райсом создали хит на все времена. Уже более 30 лет «Шахматы» не сходят с театральных подмостков по всему миру. На сцене демонстрируются грандиозные многоярусные декорации, 40 актеров меняют сотни костюмов. Зрители услышат 35 хитов, включая One Night in Bangkok и I Know Him So Well.

5, 7, 8, 11 августа, в 19:00, Театр МДМ

Фото: chessmusical.ru Мюзикл «Шахматы»

Выставки

«Баллада о стекле»

К юбилею художника, «алхимика стекла» Эмиля Галле, музей «Собрание» представляет камерную выставку, знакомящую зрителя с так называемым «говорящим» набором для ликера в готическом стиле. Подобные многопредметные сервизы стали отдельной и важной вехой в творчестве художника. Каждый из артефактов посвящен отдельной теме и выпускался единичным тиражом.

До 30 сентября, Музей «Собрание»

Фото: Instagram.com/sobraniemuseum

«Герои России, какими их не видел никто»

Всероссийский фотопроект приручен к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, и потому его героями стали исключительно ветераны ВОВ. Известные фотографы Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов проехали по разным городам, нашли героев и создали яркие портреты. Такими их еще не видел никто. Модные, стильные, красивые Но вся правда и весь опыт в их глазах. Это истории не столько о военном времени, сколько о любви, дружбе, простых радостях — о том, что вне времени и никогда не теряет своей ценности.

До 30 августа в Кузьминском парке, до 4 сентября на Борисовских прудах

«Космос как искусство»

Выставка произведений живописи, скульптуры и графики, посвященная 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Проект покажет, как раскрывалась тема освоения человеком космоса в творчестве советских художников, представляющих официальное и неофициальное искусство. Среди экспонатов — отреставрированное пятиметровое полотно Бориса Окорокова «До свидания, Земля», произведения скульптора Льва Кербеля и живописца Андрея Плотнова, с которыми был лично знаком первый космонавт.

До 26 сентября, Музейно-выставочный центр РОСИЗО

«Время перемен. Покровский собор в 1920–1930-е годы»

В июле 2021 года исполнилось 460 лет Храму Василия Блаженного. За свою историю собор, правильное название которого — Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, неоднократно менял свой облик. Его ремонтировали, устраивали дополнительные проходы, поновляли настенную живопись, здание обретало новые пристройки. На выставке представлены артефакты и фотографии менявшегося храма.

До 24 января, Исторический музей

Концерты

«Дон Жуан»

Постановку оперы Моцарта «Дон Жуан» Ромео Кастеллуччи представят на Зальцбургском фестивале, который отмечает 100-летний юбилей. «Зарядье» приглашает на просмотр трансляции. Опера в исполнении оркестра и хора musicAeterna, за дирижерским пультом — Теодор Курентзис. Заглавную партию исполнит итальянец Давиде Лучано, за Донну Анну споет наша соотечественница Надежда Павлова.

10 августа, 19:00, Зал «Зарядье», Большой зал

Концерт Владимира Кузьмина

Ценителям русского рока и виртуозной игры на электрогитаре стоит обратить внимание на концерт Владимира Кузьмина в Зеленом театре на ВДНХ. Свои композиции он исполнит на различных гитарах, коих в богатой коллекции музыканта не один десяток. Поклонники услышат хиты «Симона», «Когда меня ты позовешь» и «Сказка моей жизни» уже в эту субботу.

7 августа, 19:00, Зеленый театр ВДНХ