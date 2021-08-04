Работой Зеленского довольны менее трети украинцев

Согласно опросу, работой Владимира Зеленского на посту президента довольны менее трети украинцев. Эксперты отмечают снижение уровня поддержки лидера страны. В июне деятельность президента устраивала 34,1% жителей, передает телеканал «Известия». 43,2% украинцев выступает за проведение досрочных выборов главы государства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.