Росреестр — об оформлении неучтенной недвижимости

Российские власти хотят еще больше упростить гражданам оформление некоторых видов неучтенной недвижимости. Росреестр внес в правительство законопроект под условным названием «Дачная амнистия 2.0». Можно будет без затрат оформлять участок и дом в собственность, сообщает телеканал «Известия». Процедуру можно пройти в МФЦ, достаточно предъявить один документ. Тем, кто владеет загородной недвижимостью с 1998 года и ранее, больше не надо будет доказывать в судах свое право собственности: его зарегистрируют по факту использования земли. Первую «дачную амнистию» объявили в России в 2006 году. По упрощенной схеме оформили недвижимость 14 млн россиян.

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