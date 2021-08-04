Более 1 тыс. детей подали заявки в программу «Геркулес — первые медали»

С марта 2021 года заявки на участие в Федеральной социальной программе по поддержке детского спорта «Геркулес — первые медали», приуроченной к Олимпиаде в Токио, подали более 1 тыс. детей из 53 регионов. Промежуточные итоги в среду, 4 августа, подвела АО «Русский продукт».

Директор по маркетингу и стратегическому развитию АО «Русский продукт» Наталия Голубович сообщила, что в России есть много талантливых детей, которые хотели бы связать свою жизнь с профессиональным спортом.

«Но, к сожалению, не у всех есть возможность пойти в ту секцию, какую он хочет, или выбрать более профессионального тренера-наставника. Детские мечты не должны рушиться из-за нехватки какого-то спортивного снаряда. Мы очень надеемся, что поможем ребятам заработать их «первые медали» и поставить новые рекорды. Олимпийское золото начинается с детской мечты», — рассказала она.

Так, дети, участвующие в программе, могут претендовать на осуществление своей спортивной мечты, будь то покупка формы, инвентаря, поездка на международные соревнования или комплекс занятий (мастер-класс) с известным тренером.

Например, одна из участниц, 14-летняя Софья Ведерникова из Мордовии, занимается теннисом с самого детства и хочет как можно больше времени уделять тренировкам и турнирам. Она мечтает найти тренера, который бы вдохновлял ее на высокие результаты.

«Моя цель — достойная и красивая игра на международных и российских турнирах, хочется, чтоб люди, смотря на мою игру, также влюблялись в теннис, и выходили на корты. <...> И очень хочу играть и побеждать еще и еще», — поделилась девочка в своей заявке на участие.

Амбассадорами программы стали известные российские спортсмены — теннисистка Елена Веснина, завоевавшая серебро в миксте на Олимпиаде в Токио и волейболист Вячеслав Красильников, также участвующий в Олимпийских играх в 2021 году. Они примут участие в отборе самых ярких заявок и помогут определить победителей.

Сообщается, что прием заявок продлится до конца декабря 2021 года. Принять участие могут дети от 8 до 14 лет, выступающие в дисциплинах олимпийских видов спорта не менее двух лет и имеющие первые достижения.

В конце февраля депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Речь идет о сумме не более 5 тыс. рублей в течение месяца. Помимо этого, Сухарев также предлагает разработать механизм, по которому поступление средств будет осуществляться напрямую в спортивные секции от местных отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.