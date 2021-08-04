Раскрыта личность потерявшего секретный план операции с Defender

Лондон раскрыл личность чиновника, который забыл на автобусной остановке секретный план операции с эсминцем «Дефендер». Разиней оказался Ангус Лэпсли, сотрудник британского МИДа. Некоторое время назад его откомандировали в Министерство обороны, где он занимался отношениями с НАТО. Дипломата даже хотели назначить постоянным представителем Великобритании в Североатлантическом альянсе, передает телеканал «Известия». Но после потери секретных бумаг Ангуса Лэпсли вернули в МИД и ограничили ему доступ к государственной тайне. Папку с документами нашёл на остановке автобуса в Кенте случайный прохожий и передал их прессе. В бумагах была подробная схема прохода корабля «Дефендер». у берегов Крыма 23-го июня. Заход британского эсминца в воды России был плановой провокацией.

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