Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Как минимум десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Москве. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Боровском шоссе. По предварительной информации, «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус.

На месте ДТП находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Данные о состоянии пострадавших уточняются. Также устанавливаются причины аварии.

30 июля два автобуса столкнулись на Пятницком шоссе в Москве. Тогда в результате ДТП пострадали два человека.