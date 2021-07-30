Два человека пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

Два автобуса столкнулись на Пятницком шоссе в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, ДТП произошло около 10:00 у дома 28 на Пятницком шоссе. Автобус частного перевозчика 829к столкнулся с рейсовым автобусом № 267.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. К месту аварии прилетел вертолет.

27 июля на 93-м км внешней стороны МКАД в Москве произошло крупное ДТП с участием грузовиков. В результате аварии несколько человек оказались зажаты в машинах.