Политолог заявил о заинтересованности грузин в нормализации отношений с РФ

Граждане Грузии так или иначе заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Об этом в среду, 4 августа, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

При этом он предположил, что показатель в 75% грузин, желающих диалога с РФ, опубликованный оппозиционной партией «Альянс патриотов», с одной стороны, несколько завышен, однако с другой, различная социология дает возможность утверждать, что как минимум половина населения Грузии в этом заинтересована.

«Даже скажу больше, наверное, все грузины так или иначе заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Ведь РФ — это их самый крупный сосед. Очевидно, что Россия и Грузия должны иметь нормальные отношения хотя бы из-за географического фактора. Поэтому не надо спекулировать цифрами, а просто двигаться к исправлению ситуации», — сказал политолог.

По его мнению, хотя данная политическая сила и не представлена в парламенте Грузии, поскольку получила четыре мандата, от которых в итоге отказалась из-за несогласия с результатами выборов, было бы правильно, если Россия отреагировала бы на открытое письмо.

«Важно, чтобы этот жест не утонул среди других политических акций. Понятно, что у этой партии есть свой потолок. Поэтому надо внимательно искать и других партнеров в Грузии, потому что без этого нормализация невозможна. Но перспективы улучшения связей есть», — заключил Денисов.

Накануне стало известно, что лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» направили открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении добрососедских взаимоотношений между двумя странами.

Российско-грузинские отношения обострились после июньских массовых протестов в Тбилиси в 2019 году. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».