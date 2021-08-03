Партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к Путину

Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» направили открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении добрососедских взаимоотношений между Россией и Грузией. Текст, написанный одним из лидеров политсилы Ирмой Инашвили, размещен на официальной странице партии в Facebook.

«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — приводит «Газета.ру» текст документа.

При этом подчеркивается, что партия испытывает на себе информационное давление после того, как провела опрос среди населения Грузии. Он показал, что большинство из граждан хотят военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.

Как указано в обращении, знаменательным является то, что «никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса».

«Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединенные вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», — говорится в публикации.

Подпись под открытым письмом оставили экс-депутаты грузинского парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.

Российского-грузинские отношения обострились после того, как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин в июне того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».