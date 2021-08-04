В Сети появился первый трейлер «Золушки» с участием Камилы Кабельо

Американская компания Amazon представила первый трейлер нового фильма «Золушка», главную роль в котором исполнила певица Камила Кабельо. Ролик доступен на YouTube с 3 августа.

На кадрах можно увидеть, как главная героиня Золушка шьет себе платье, чтобы пойти в нем на королевский бал, но злая мачеха выливает на него чернила.

Ситуацию спасает фея-крестная в исполнении Билли Портера, благодаря чему Золушка вс` же отправляется на бал, где знакомится и танцует с принцем.

Как отмечает телеканал «360», создатели мюзикла решили модернизировать классическую сказку, изменив некоторые ключевые моменты. Так, зрители увидят гендерно-нейтральную фею в исполнении актера Билли Портера. Главную героиню сыграет Камила Кабельо. Действия фильма будут разворачиваться в Нью-Йорке.

В проекте также задействованы такие актеры, как Мисси Эллиот, Идина Мензел, Минни Драйвер, Николас Голицын и многие другие. Режиссером и сценаристом выступил Кэй Кэннон.

Премьера состоится на стрим-сервисе Amazon Prime Video 3 сентября.