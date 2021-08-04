Цена на золото снизилась на фоне роста фондовых рынков

Котировки золота снизились на фоне роста фондовых рынков. Декабрьские фьючерсы на драгметалл подешевели на 0,4%, передает телеканал «Известия». Во вторник за унцию давали $1814. Снижение стоимости связывают с фиксацией прибыли. Дальнейшую динамику цен на золото определит отчет по рабочим местам в США — его публикации ждут в пятницу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.