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Цена на золото снизилась на фоне роста фондовых рынков

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Котировки золота снизились на фоне роста фондовых рынков. Декабрьские фьючерсы на драгметалл подешевели на 0,4%, передает телеканал «Известия». Во вторник за унцию давали $1814. Снижение стоимости связывают с фиксацией прибыли. Дальнейшую динамику цен на золото определит отчет по рабочим местам в США — его публикации ждут в пятницу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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