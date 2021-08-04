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В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго

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Пять птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба зоосада на странице в Instagram в среду, 4 августа.

Пока птенцы только отдаленно напоминают своих роскошных родителей. Сейчас они серого цвета, а розовый пигмент появится у них только через пару месяцев, но даже через год у них еще будет виден серый цвет на оперении.

Панда отправляется в Москву

В зоопарке уточнили, что малышей — одного розового и четверых красных — уже можно увидеть.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно, но сохранить яйца и вырастить птенцов им бывает непросто.

«В процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо», — цитирует Акулову «Газета.ру».

Зоологи наблюдают за фламинго в течение всего процесса гнездования, отложенные яйца перемещаются в инкубаторы, а в вольере размещают муляжи с песком. Перед тем как птенец вылупляется из яйца, его возвращают родителям, и те даже не замечают подмены и затем начинают выкармливать своего птенца, пишет РИАМО. Уточняется, что отец и мать в равной степени ухаживают за потомством.

Птенцы красных фламинго постарше — они уже не сидят в гнездах, а гуляют по вольеру за родителями. Птенец розового фламинго пока большую часть времени проводит в гнезде.

Как пишет сайт kp.ru, сотрудники зоопарка кормят фламинго атлантической сельдью, комбикормом и рачками. Добавляют каротин — чтобы окраска была более яркой.

2 августа сообщалось, что редкие белые совы, занесенные в Международную Красную книгу, принесли потомство в Московском зоопарке. Этим летом на свет появилось четверо птенцов, все они здоровы.

Естественная популяция этих хищных пернатых насчитывает около 20 тыс. особей, но она сокращается из года в год.

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