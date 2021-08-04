В Красноярском крае проверят вскрывающих дрелями черепа людей врачей

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медпомощи (БСМП) провести проверку после заявления врача-депутата Игоря Гринева об использовании хозяйственной дрели в качестве инструмента для трепанации черепа. Об этом в среду, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в результате проверки, инициированной минздравом, по ситуации будут приняты соответствующие решения.

Ранее в эфире «8 канала» красноярский нейрохирург заявил, что врачи больницы скорой медицинской помощи вынуждены покупать для медицинских целей дрели в хозяйственном магазине.

«Есть специальный пневмотрепан [для пробуравливания костной ткани], который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это», — сказал Гринев.

В БСМП, комментируя выступление Гринева, сообщили, что диагностическое и операционное оборудование регулярно закупают и обновляют в случае необходимости.

«Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое, для наложения фрезевых отверстий как этапа операционного доступа», — приводит издание NGS24.RU ответ пресс-службы лечебного учреждения.

Как сообщает РЕН ТВ, это не первый случай использования дрели в медицинских целях. Так, три года назад необычным способом врачи спасли 76-летнюю пенсионерку из Тюменской области. Женщине с нарушением сердечного ритма просверлили кость дрелью, после чего установили в отверстие катетер и ввели в полость препараты.