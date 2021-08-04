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Маск признался в изучении российских ракетных двигателей

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Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что при создании жидкостного ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками.

В интервью порталу Everyday Astronaut, опубликованном во вторник, 3 августа, основатель SpaceX рассказал, что не согласен с утверждением, что конструкция двигателя — это самое сложное.

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«Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (российские разработчики. — Ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — цитирует издание Маска.

Он отметил, что улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости. Так, по его словам, двигатель SpaceX имеет большее, чем в российских разработках, давление, а также он оснащен полной газификацией компонентов горения.

«Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше $1 тыс.», — добавил бизнесмен.

По его словам, именно этот фундаментальный показатель может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Осенью прошлого года Илон Маск в Twitter похвалил российские и украинские ракетные двигатели в ответ на пост одного из исследователей, который составил «семейное древо» силовых установок СССР и РФ.

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