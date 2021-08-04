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Минвосток назвал средний возраст участников программы «Гектар в Арктике»

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Большинство первых участников программы «Гектар в Арктике» — люди в возрасте от 26 до 50 лет, сообщили «Известиям» в аппарате главы Минвостока Алексея Чекункова.

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Бесплатные участки можно будет получить в семи регионах, в том числе на Новой Земле

«Мы видим, что, по статистике, большинство первых участников программы «Гектар в Арктике» — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Они оформили около 76% от почти 1,3 тыс. всех заявлений, поступивших в течение первых двух дней с момента старта проекта. Еще около 13% заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около 10% — граждане в возрасте от 51 года», — сообщили «Известиям» в Минвостокразвития.

Выбрать территории можно онлайн через портал гектарварктике.рф, интегрированный с федеральной информационной системой «НаДальнийВосток.РФ», — сейчас доступно 1,1 млн га, напомнили «Известиям» в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева. Получить землю можно за месяц. Наиболее широкий выбор участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га).

Выдача земель не должна повлиять на экологию Арктики. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, регионы сформировали зоны, где запрещено брать участки, например в особо охраняемых природных территориях. Особое внимание уделяется и гектарам, расположенным в землях лесного фонда. Граждане, которые их получают, несут обязанность по восстановлению в соответствии со ст. 62 Лесного кодекса РФ.

С 1 августа россияне, проживающие на арктической территории, могут бесплатно приобрести там гектар на пять лет, затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Речь идет о жителях Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Территории могут использовать как для предпринимательства, так и для личных целей.

С 1 февраля 2022 года право получить собственный участок на арктических просторах появится и у других россиян, в том числе участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которые проживают вне РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное слияние: кто чаще всего берет гектар в Арктике

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