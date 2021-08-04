Прямой эфир
Спорт
Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебро ОИ
Наука
В России разработали приложение для помощи в распределении мусора
Мир
CNN сообщил о гибели офицера полиции после стрельбы у Пентагона
Общество
Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей
Мир
В МИД РФ назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Мир
Превышение нитратов в почве зафиксировано после аварии на химзаводе на Украине
Мир
Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян
Мир
В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент со стрельбой терактом
Мир
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ

Военные в Ингушетии получат сверхзащищенные БТР-82

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недавно сформированная 19-я мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Ингушетии, одной из первых в России получит новейший вариант бронетранспортера БТР-82. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Удар на бездорожье: на Дальний Восток поставят сверхзащищенные БТР
Как новая бронетехника изменит возможности мотострелков в Тихоокеанском регионе

Ожидается, что до конца года формирование и оснащение техникой основных подразделений дивизии будет завершено.

На корпусе обновленной версии БТР-82 установлены специальные броневые накладки, защищающие лобовую часть и борта от бронебойных пуль и осколков снарядов. Смонтированы также решетчатые экраны, которые предохраняют от попаданий противотанковых гранатометов и управляемых ракет. С расстояния 400 м машина теперь не пробивается огнем крупнокалиберных пулеметов.

Также защита экипажа усилена изнутри. Корпус оснащен противоосколочным подбоем из кевлара. Днище усилено противоминными накладками. Кресла экипажа и десанта подвешены к потолку, чтобы уменьшить вероятность травм при подрывах на фугасах.

Как заявил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников, ЮВО — один из лидеров по темпам перевооружения. На конец 2020 года доля новой и модернизированной техники в нем достигла 70%. Это относится как к наземному, так и к воздушному и морскому компонентам войск.

«Южный военный округ — самый воюющий из всех. Поэтому он наряду с Западным в первую очередь получает новейшую технику», — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боевая машина пехоты: в Ингушетию поставят сверхзащищенные БТР-82

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021