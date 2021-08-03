Водитель иномарки сбила 12-летнего пешехода в Унече

В городе Унеча (Брянская область) водитель иномарки сбила 12-летнего пешехода. Мальчик доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла во вторник, 3 августа. По предварительным данным, 40-летняя водитель Hyundai Getz допустила наезд на 12-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП пострадавший получил закрытый перелом правой ключицы. Ему была оказана помощь медиков.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее во вторник в Москве водитель автомобиля сбил двух детей на Дмитровском шоссе около торгово-развлекательного центра «Рио». Одного из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой.