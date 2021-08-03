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Автомобиль сбил двух детей на Дмитровском шоссе в Москве

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Водитель автомобиля сбил двух детей на Дмитровском шоссе около торгово-развлекательного центра «Рио» в Москве. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов-детей. Предварительно, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ударом детей отбросило на несколько метров, они ударились об асфальт, передает РЕН ТВ. Об их состоянии здоровья информации нет.

Движение транспорта в районе аварии не затруднено, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Накануне три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей около парка Победы на западе Москвы.

В районе места ДТП перекрыли две полосы движения. Среди участников аварии был грузовик, он перевернулся, пишет «Москва 24». По предварительной информации, после столкновения произошел разлив топлива.

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