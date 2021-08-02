Пять машин столкнулись на западе Москвы

По меньшей мере три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей около Парка Победы на западе Москвы. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в районе места ДТП перекрыли две полосы движения. Уточняется, что среди участников аварии есть грузовик, он перевернулся.

По предварительной информации, после столкновения произошел разлив топлива.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

30 июля сообщалось, что на столичном Дмитровском шоссе водитель грузовика протаранил надземный пешеходный переход. Тогда информации о пострадавших не поступало.