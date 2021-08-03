В Красноярске девушка впала в кому после выпитого красного вина и умерла

В Красноярске 24-летняя девушка впала в кому и умерла после употребления купленного в магазине красного сухого вина. Об этом 3 августа сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне вечером девушка вместе с матерью выпила вино, которое они приобрели в ближайшем магазине. Сразу после этого женщинам стало плохо, обеих увезли в больницу с симптомами острого отравления неизвестным ядом.

Девушка впала в кому и умерла. Ее мать находится на лечении в токсикологическом отделении красноярской больницы.

По факту случившегося МВД организовало проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Тамбовской области от отравления алкоголем погибли три человека, пострадали шестеро.

По данным следствия, 9 июля к жительнице поселка Русский Кордон приехали родственники и знакомые из Санкт-Петербурга и Рязани. В ходе застолья собравшиеся употребили алкоголь, а на следующий день сразу несколько человек почувствовали себя плохо.

Один мужчина погиб в карете скорой помощи по дороге в больницу. По предварительной версии, именно он привез несколько пятилитровых канистр с алкогольной продукцией, приобретенных у своего знакомого. Чуть позже в медучреждении скончались хозяйка дома и ее 36-летняя гостья.