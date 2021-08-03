Первую в России цифровую верфь построят в Петрозаводске

В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе появится первая в стране цифровая верфь. При строительстве кораблей будут использоваться цифровые технологии, произойдет автоматизация процессов. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Начался поиск подрядчика. Работы планируют начать в конце этого года. Ввод в эксплуатацию должен состояться в 2024 году. Производительность предприятия увеличится в 10 раз, пишет ИА «Карелinform». На проект выделят 5 млрд рублей из бюджета РФ.

Президент России Владимир Путин 25 июля принял участие в спуске на воду супертраулера «Механик Сизов» в Санкт-Петербурге. Церемония проходила на «Адмиралтейских верфях», траулер предназначен для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). «Механик Сизов» был заложен в июне 2020 года.