Понижение температуры до климатической нормы прогнозируют в Казани

Синоптики прогнозируют спад аномальной жары на территории Казани. В ближайшие дни дневная температура не превысит +28 градусов.

По словам профессора Казанского федерального университета, доктора географических наук Юрия Переведенцева, до конца дня 3 августа ожидается температура до +36 градусов. Это на 8–9 градусов выше климатической нормы. В ночь на 4 августа через Казань пройдет холодный атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ночью и днем 4 августа в столице Татарстана ожидаются осадки и возможны грозы.

Переведенцев уточнил, что к воскресенью температура вновь повысится. Кроме того, в Казани ожидается жаркий августа. Предполагается, что среднемесячная температура превысит норму на 1,5 градуса.