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Сторонники Трампа потратили почти $8 млн на оспаривание итогов выборов

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Сторонники Дональда Трампа с начала года потратили почти $8 млн на юристов. Средства уходят на оспаривание итогов президентских выборов, передает телеканал «Известия». На стороне республиканца работают несколько комитетов. Поводом для разбирательств стала процедура импичмента. Трамп считает, что давить на него начали незаконно. Политик считает вопиющим отказ признавать нарушения на выборах. Все иски о махинациях на голосовании были отклонены. Ни одно доказательство, предоставленное республиканцами, американское правосудие не посчитало весомым аргументом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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