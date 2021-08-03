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Медведь напал на людей в тайге в Иркутской области

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Медведь напал на двух человек в тайге в Иркутской области. Об этом во вторник, 3 августа, сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что двое лесников в тайге в 20 км от поселка Подволочного вблизи реки Илим в Усть-Удинском районе Прибайкалья столкнулись с агрессивным медведем. Хищник травмировал ногу одному из мужчин. Второй лесник сообщил о произошедшем в полицию и доставил пострадавшего к машине, которая находилась в более чем 2 км от места случившегося. После этого он передал напарника фельдшеру населенного пункта.

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По данным сайта kp.ru, пострадавший получил рваные раны ноги и перелом бедра.

Медик оказал помощь 42-летнему пострадавшему. Каким образом им удалось отбиться от хищника, пока неизвестно, так как связь с мужчинами нестабильная. Как уточнили ТАСС в МВД, мужчины являются сотрудниками государственного предприятия, которое занимается геодезическими работами.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненого, а также о прибытии следственно-оперативной группы к месту инцидента, которое находится на труднодоступном участке в более чем 200 км от райцентра.

Ранее в 2021 году в регионах Сибири произошло несколько случаев нападения медведей на людей. В июне в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу, в результате чего погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал.

В июле там же хищник напал на группу московских туристов, погиб 42-летний мужчина. Позже сообщалось, что в Красноярском крае в природном парке «Ергаки» был убит медведь, который, предположительно, ранее напал на туристов. В тот же день по факту гибели туриста от лап медведя было возбуждено уголовное дело.

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