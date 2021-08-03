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Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию

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Уволиться и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян. Об этом во вторник, 3 августа, говорится в исследовании сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

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Большинство граждан собираются работать до тех пор, пока позволяет здоровье, — 42%, еще 19% участников опроса заявили, что не собираются ждать и уйдут с работы раньше срока, 6% назвали лучшим временем для ухода на пенсии возраст 70–75 лет, приводит РБК результаты исследования.

Специалисты также выяснили, что 56% россиян не делают никаких сбережений для будущей жизни на пенсии, на накопительный счет деньги откладывают лишь 17%. Инвестируют в недвижимость 13% участников исследования. В ценные бумаги вкладываются — 14%, еще 9% копят валюту.

По данным аналитиков, 26% граждан ожидают сокращения своих доходов на пенсии.

В мае аналитики сервисов «Работа.ру» и СберНПФ выяснили, что 43% жителей России необходима зарплата от 70 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, для того чтобы начать откладывать на пенсию.

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