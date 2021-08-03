Олимпийский чемпион Тихонов осудил действия бегуньи Тимановской

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ныне проживающий в Белоруссии, в разговоре с «Известиями» осудил отказ белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской пробежать дополнительную дисциплину на Олимпийских играх в Токио.

«Честно, я ее осуждаю. Что сверхъестественного случилось? Почему девочка отказалась пробежать дополнительную дисциплину? На ее подготовку государство потратило бешеные деньги», — поделился Тихонов.

Он возмутился, что спортсменка отказалась «честно защищать честь своей страны, оказать помощь подругам по команде», а вместо этого она «всё валит на тренеров и политический режим».

По словам Тихонова, доводы спортсменки являются прикрытием, так как она, «видимо, хочет сменить гражданство».

Понять слова Тихонова помогает взгляд на расписание возможных выступлений Тимановской в Токио. В понедельник Кристина должна была стартовать в забеге на 200 м. По идее выйти в полуфинал она могла, лучшего результата в сезоне (23,17) хватило бы. Но в вечернем полуфинале шансов у нее не было, лидеры на этой дистанции практически на целую секунду быстрее.

При этом забеги эстафеты 4х400 м запланированы только на вечер 5 августа, то есть у спортсменки было бы два полных дня, чтобы восстановиться. И бег на непрофильной дистанции в эстафете никак не помешал бы ее личному результату.

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