Порядка 70 домов пострадали от урагана под Тверью

Почти 70 домов пострадали в результате урагана в Тверской области, сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате прохождения грозового фронта и ураганного ветра с порывами до 25 м/с в городе Андреаполе произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение», — указали спасатели.

При этом уточняется, что погибли из-за стихии два человека, еще девять жителей получили различные травмы.

Ранее в этот день источник ТАСС в экстренных ситуациях рассказал, что в регионе из-за непогоды погибли три человека. Также по меньшей мере повалено 90 деревьев.

При этом, по информации РЕН ТВ, в ходе стихийного бедствия погибли двое взрослых и один ребенок, еще минимум восемь человек пострадали. Как отмечается, больше всего ураган затронул город Андреаполь.