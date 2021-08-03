Эксперты назвали самые востребованные в России авто по итогам июля

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто», проанализировали запросы россиян и просмотры карточек автомобилей в сервисе за июль 2021 года. Полученные данные позволяют сделать вывод об уровне интереса автолюбителей к тем или иным моделям, а также о том, сколько клиентов рассматривают их для потенциальной покупки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 августа в редакцию «Известий».

Так, наибольший интерес у автолюбителей вызвали Lada Granta (новые авто этой модели ищут 52% пользователей, а подержанные — 48%), Kia Rio (новые — 32%, б/у — 68%) и Lada Vesta (35 и 65% соответственно). Также в топ-10 по количеству просмотров вошли Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Renault Duster.

В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольший интерес россиян вызывают модели Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, KIA Seltos, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Renault Duster, Toyota RAV4 и BMW X5.

Среди седанов чаще всего рассматривают покупку Lada Granta, Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Renault Logan, Volkswagen Passat, Skoda Rapid, Toyota Camry и BMW 5-Series.

При выборе универсала россияне чаще всего изучают предложения по моделям Lada Vesta SW, Kia Ceed SW и Lada Largus, а при выборе минивэна — Toyota Alphard, Mercedes-Benz V-Klasse и Volkswagen Caravelle.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Более трети россиян — 38% — отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).

Также российские автолюбители рассказали о том, каких автопроизводителей считают лучшими, лидером среди них стала Toyota.