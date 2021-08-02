В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте

В Норвегии нетрезвый водитель во время движения по шоссе уснул за рулем электромобиля Tesla Model S, у которого был активирован режим автопилота.

Как сообщает 2 августа Electrek, участники движения заметили спящего в салоне электрокара мужчину и пытались разбудить его с помощью звуковых сигналов.

В конце концов Tesla Model S самостоятельно остановилась в тоннеле. На место инцидента были вызваны полицейские, которые установили факт алкогольного опьянения у 24-летнего водителя.

Впрочем, сам нарушитель заявил инспекторам, что за рулем машины его не было.

Подобные инциденты с электрокарами Tesla происходят уже не в первый раз. 3 декабря 2018 года в Калифорнии полиция задержала нетрезвого водителя Tesla Model S, который спал за рулем, но при этом автомобиль продолжал движение в режиме автопилота со скоростью 110 км/ч. Полицейские организовали преследование и проехали за машиной более 11 км, прежде чем она остановилась у обочины.