Недостаток газа в хранилищах Европы привел к росту цен на сырье

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник установили рекорд — достигли и даже ненадолго перешли отметку $530 за 1 тыс. куб. м. Ажиотажный спрос на голубое топливо вызван его недостаточным уровнем в хранилищах, передает телеканал «Известия». Европейские подземные резервуары сейчас заполнены на 55%, год назад в это же время они были загружены на 84%. Некоторые эксперты, среди которых и руководство украинского газотранспортного оператора, утверждают, что Россия якобы придерживает топливо и не выкупает дополнительные транзитные мощности в надежде на скорый пуск «Северного потока – 2». «Газпром» эти упреки отметает и приводит в качестве аргумента статистику. С начала года по середину июля предприятия российской компании добыли на 18% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А экспорт топлива из страны в Европу вырос за то же время почти на четверть. Доля России на газовом рынке Старого Света в 2020-м составила 40%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.