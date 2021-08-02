Почти 100 аварийных деревьев ликвидировали на улицах Ульяновска

Специалисты управления гражданской защиты и Городского центра по благоустройству и озеленению ликвидировали 93 опасных дерева на улицах Ульяновска. Еще у 18 деревьев произведена вырезка ветвей.

Работы проходили с 26 июля по 1 августа. Одна из массовых вырубок произведена на территории двух детских садов по улицам Парфенова и Докучаева. Там спасатели ликвидировали 18 аварийных карагачей и одну липу. Об этом сообщает ulpravda.ru.

На текущей неделе планируется снести 84 аварийных дерева и обрезать ветки у 20 зеленых насаждений. В частности, работы запланированы в парке «Владимирский сад» и на улицах Ленинского и Железнодорожного районов.

Ранее сообщалось, что «млечный путь» из деревьев и кустарников организуют около Музея истории космонавтики в Калуге. Специалисты уже подготовили техническое задание по ландшафтному дизайну.