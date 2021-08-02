Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Тверской области

Два человека получили травмы при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в Тверской области. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Авария произошла на трассе М-9 на территории Зубцовского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу «Ирбис». Об этом пишут «Тверские ведомости».

36-летний мотоциклист получил открытые переломы плеча и бедра, а также черепно-мозговую травму. 40-летний пассажир мотоцикла получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом надколенника.

28 июля сообщалось о задержании пьяного мотоциклиста, сбившего девятилетнюю девочку в Тюменской области. Мужчина уже был судим за ДТП с тремя пострадавшими в 2017 году.