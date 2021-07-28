Сбившего ребенка пьяного мотоциклиста задержали в Тюменской области

В Сорокинсом районе Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного мотоциклиста, который сбил на дороге девятилетнюю девочку и скрылся в лесу. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

«Мотоциклом «Иж Планета» с люлькой была сбита девочка, переходившая дорогу. Водитель скрылся», — цитирует сообщение ведомства портал «Наш город».

Ребенка доставили в больницу города Ишима. Там пострадавшая описала водителя и мотоцикл.

Автоинспекторы обнаружили 22-летнего молодого человека в вагончике в лесу, его задержали. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил алкотестер.

Также выяснилось, что в 2017 году задержанный был судим за дорожное происшествие с тремя пострадавшими. Обстоятельства нового ДТП с его участием устанавливаются.

Ранее в июле в башкирском городе Сибай мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Позже полицейские установили личность мотоциклиста. Им оказался 19-летний житель Челябинской области.