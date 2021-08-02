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Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике

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Поступило примерно 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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«По состоянию на утро 2 августа поступило около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области. Всего зарегистрировано более 9 тыс. обращений к сайту федеральной информационной системы», — рассказал он.

По словам Чекункова, такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян.

Накануне в Минвостокразвития сообщили о том, что россияне, проживающие на арктической территории, с 1 августа смогут бесплатно приобрести «арктический» гектар в связи со вступлением в силу соответствующих поправок в федеральное законодательство.

В первые полгода действия президентского указа получить землю могут только жители Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Архангельской области, Республики Коми и Карелии, а приобретенная площадь может быть использована в разного рода целях — как для предпринимательства, так и для личного пользования.

С 1 февраля 2022 года правом получить собственный участок на арктических просторах наделяются другие россияне, в том числе участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которые проживают вне российской территории.

Россиянам на выбор предоставляется обширная площадь — порядка 1,1 млн га. Определить участок для приобретения можно с помощью портала «гектарварктике.рф», а получить площадь — по упрощенной процедуре за месяц. Наиболее широкий ассортимент наблюдается в Мурманской области, где показатель свободной земли оценивается в 767 га. На втором месте располагается Карелия с 339 га.

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